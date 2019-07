Mercato Salernitana, la società lavora alle cessioni Ventura ha raccolto buone indicazioni nel primo test. Resta calda la pista Cerci

La prima sgambatura effettuata ieri in ritiro a San Gregorio Magno ha permesso al tecnico della Salernitana, Gian Piero Ventura d’iniziare a testare le caratteristiche dei suoi calciatori. L’ex ct della Nazionale, come aveva anticipato nel giorno della sua presentazione, sta lavorando sul 3-5-2, modulo provato sin dai primissimi giorni di ritiro. L’intesa, com’è logico che sia, non è ancora ottimale ma il test contro la Rappresentativa Sele-Tanagro ha già fornito qualche buona indicazione. Kiyine, ultimo rinforzo arrivato a San Gregorio Magno, ha dimostrato di avere numeri interessanti; buona anche la prova di Giannetti che ha messo a segno il primo gol della stagione.

Ventura, in ogni caso, attende altri rinforzi. Ma prima la Salernitana avrà bisogno di sfoltire la rosa: Rosina è in trattativa con il Monza; Schiavi è vicino al Cosenza ma piace anche ad Ascoli e Pordenone; Mazzarani potrebbe tornare al Catania, mentre il Cesena ha sondato la disponibilità di Perticone. Di pari passo il ds Fabiani lavora alle operazioni in entrata: in mediana il club granata ha sondato Gerbo ma tiene viva la pista Dall’Oglio. Non è tramontata la trattativa per Cerci: il calciatore è in costante contatto con Ventura ma non ha ancora sciolto le riserve. I prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per chiudere l’affare, altrimenti la Salernitana potrebbe guardare altrove.

Stamane, intanto, la formazione granata è tornata ad allenarsi a San Gregorio Magno, in attesa delle tre amichevoli (Sambenedettese, Equipe Campania e Picerno), che svolgerà nel corso della prossima settimana.