Coppa Italia: Casertana o Catanzaro per la Salernitana I granata attendono di conoscere l'avversaria del secondo turno della manifestazione tricolore

Sarà una tra Casertana e Catanzaro a sfidare la Salernitana nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia in programma l'11 agosto. Il sorteggio, effettuato questo pomeriggio, ha permesso di costruire il cartellone della manifestazione tricolore. I granata, dunque, inizieranno la stagione all'Arechi dove saranno di scena già il 1° agosto per il triangolare con Reggina e Bari che si svolgerà al termine del ritiro di San Gregorio Magno. In caso di passaggio al turno successivo, la Salernitana affronterebbe il Lecce, squadra neo promossa in serie A.