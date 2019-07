Salernitana-Sambenedettese, diretta su Ottochannel La sfida sarà trasmessa sul canale 696 del digitale terrestre, su Facebook e in streaming

Seconda amichevole stagionale per la Salernitana di Gian Piero Ventura che, dopo la sgambatura di sabato contro la Rappresentativa Sele-Tanagro, domani pomeriggio (ore 17.30) sarà impegnata a San Gregorio Magno contro la Sambenedettese. Un test molto più indicativo che consentirà all'ex ct della Nazionale azzurra di testare la condizione del gruppo e capire come dovrà essere ulteriormente integrata la rosa.

A partire dalle 17.25 la gara amichevole tra i granata e la Sambenedettese sarà trasmessa in diretta sul canale 696 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire l'incontro live anche sulla pagina Facebook di Ottochannel e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/

Nel ritiro dei granata di San Gregorio Magno ci saranno gli inviati Carmine Quaglia e Napoli Gerardo che vi racconteranno in tempo reale la seconda uscita stagionale del cavalluccio marino.