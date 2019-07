Salernitana: priorità alle uscite, Dall'Oglio in stand-by Mazzarani verso Catania, il Monza insiste per Rosina. Saluterà anche Orlando

Gian Piero Ventura continua a lavorare per dare una fisionomia tattica chiara alla sua Salernitana. Di pari passo la società è impegnata sul mercato per garantirgli i rinforzi richiesti. All’appello mancano almeno tre pedine (un difensore, un centrocampista e un attaccante) ma prima di effettuare operazioni in entrata, il club granata ha necessità di sfoltire la rosa. Nelle ultime ore il ds Angelo Fabiani sta portando avanti diverse trattative per trovare una sistemazione a quei calciatori che non rientrano nei piani della società. L’amichevole di domani pomeriggio contro la Sambenedettese potrebbe rivelarsi l’occasione per discutere di qualche pedina che interessa ai marchigiani. I rossoblu nelle scorse settimane si erano fatti avanti per Andrea Mazzarani ma il calciatore è finito anche nei radar del Catania che sembra essere in vantaggio. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno in Sicilia dove ha già giocato per due stagioni. In uscita c’è anche Alessandro Rosina: il Monza ha chiesto informazioni alla Salernitana mentre l’entourage del calciatore ha fatto una chiacchierata con la dirigenza della Virtus Entella. Chi ha diversi estimatori tra i cadetti è Raffaele Schiavi che, dopo l’esperienza alla Salernitana, vorrebbe salvare la categoria. Il Cosenza spinge per avere il difensore di Cava de’ Tirreni che piace anche ad Ascoli, Pordenone e Padova. Saluterà anche Franco Signorelli: il venezuelano ha avuto qualche contatto con la Triestina ma la trattativa è alle fasi inziali.

Ma qualche cessione arriverà anche dal gruppo che si sta allenando a San Gregorio Magno. Ventura ha dato il via libera per l’addio di Francesco Orlando che piace al Catania. I siciliani hanno fatto un pensiero anche a Jacopo Dall’Oglio, centrocampista svincolatosi dal Brescia finito nei radar della Salernitana. Il club granata, però, ha necessità prima di cedere. Il 27enne resta alla finestra, in attesa di un nuovo contatto con la società di Lotito e Mezzaroma. Se i tempi dovessero allungarsi troppo, a quel punto tramonterebbe l’ipotesi Salernitana.