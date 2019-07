LIVE| Salernitana-Sambenedettese 1-0: vantaggio di Giannetti La sfida amichevole in diretta su Ottochannel

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Pucino, Billong, Carillo; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Jallow, Giannetti. A disposizione: Vannucchi, Gilgiotti, Migliorini, Lopez, Cicerelli, Morrone, Odjer, Castiglia, Calaiò, Djuric, Russo, Orlando, Kalombo, Marino. Allenatore: Ventura.

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2): Santurro; Rapisarda, Biondi, Miceli, Trillò; Panaioli, Gelonese, Zancocchia; Bove; Di Massimo, Volpicelli. A disposizione: Fusco, Raccichini, Di Pasquale, Zaffagnini, Brunetti, Piredda, Garofalo, Petrini, Rea, Marcantoni, Gemignani. Allenatore: Montero.

ARBITRO: Guarnieri di Battipaglia

RETE: 40' pt Giannetti (S)

Tutto pronto a San Gregorio Magno per la prima amichevole ufficiale della Salernitana. Nel ritiro estivo granata arriva la Sambenedettese di Montero. Ventura approfittera del test per provare il 3-5-2 su cui sta lavorando da giorni. La sfida, a partire dalle 17.25, sarà trasmessa in diretta sul canale 696 del digitale terrestre e live sulla pagina Facebook di Ottochannel e in streaming suwww.ottochannel.tv/direttalive/.