Salernitana, 6 reti all'Equipe Campania: doppietta per Maistro Brillano Djuric e Odjer, bene anche il giovane Morrone

Terza amichevole stagionale per la Salernitana nel ritiro di San Gregorio Magno. I granata questo pomeriggio hanno superato 6-0 l’Equipe Campania, la formazione composta da calciatori svincolati. Ventura ha approfittato del secondo test disputato nel giro di due giorni per far ruotare i suoi uomini, dando spazio principalmente ai calciatori che hanno trovato meno spazio ieri contro la Sambenedettese. Nel primo tempo l’ex ct della Nazionale ha confermato in blocco la squadra schierata negli ultimi 20 minuti del test contro i marchigiani con l’unica novità rappresentata dall’impiego di Karo in difesa che ieri non era stato utilizzato per via di un problema fisico. Djuric è apparso già in una buona condizione fisica: il bosniaco, schierato in coppia con Calaiò, ha sbloccato il risultato, approfittando di un errore della retroguardia avversaria. Bene anche Odjer che in questi giorni di ritiro ha impressionato positivamente Ventura. Buona anche la prestazione Morrone che, nonostante la giovane età, ha mostrato di avere già una discreta personalità. In evidenza pure Maistro che, subentrato negli ultimi 25’ insieme al resto dei compagni di squadra, è riuscito ad andare a segno due volte. Gigliotti aveva chiuso il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa Odjer e Jallow hanno incrementato il vantaggio, prima della doppietta finale dell’ex Rieti.

Salernitana (3-5-2): Vannucchi (65′ Micai), Karo (65′ Pucino), Migliorini (65′ Billong), Gigliotti (65′ Carillo), Cicerelli (65′ Orlando), Odjer (65′ Akpa Akpro), Morrone (65′ Di Tacchio), Castiglia (65′ Maistro), Lopez (65′ Kiyine), Djuric (65′ Jallow), Calaiò (65′ Giannetti). All. Gian Piero Ventura. A disposizione: Russo, Kalombo Lombardi, Marino Allenatore: Ventura

Equipe Campania (3-5-2): Di Filippo (46′ Novelli), Imparato, Sicignano, Manzi (55′ Saverino), Tipaldi (70′ Ferraioli), Tolino (55′ Montuori), Maiorano (70′ Hutsol), Lordi (46′ Del Nunzio), Nicolao (46′ Carrella), Ragosta, Fella. Allenatore: Califano

Arbitro: Tedesco di Battipaglia

Reti: 26′ Djuric, 34′ Gigliotti, 57′ Odjer, 69′ Jallow, 78′, 90′ Maistro.