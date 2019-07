Mercato Salernitana, Fabiani sonda un esterno del Sassuolo Il portiere Lazzari passa al Rieti a titolo definitivo

Cristian Dell’Orco è il nuovo nome sondato dalla Salernitana per rinforzare la formazione di Gian Piero Ventura. Esterno sinistro classe ’94, all’occorrenza può giocare anche difensore centrale. Di proprietà del Sassuolo, lo scorso anno ha indossato la maglia dell’Empoli in serie A, collezionando 12 presenze e mettendo a segno una rete. Il club toscano stava lavorando per riaverlo ma nell’operazione si è inserita la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma che spinge per mettere a disposizione del tecnico un elemento di assoluto valore. Dell’Orco potrebbe agire anche da quinto di centrocampo nel 3-5-2 che Ventura ha immaginato per la formazione granata. In carriera il calciatore - che sta effettuando il ritiro con la formazione di Roberto De Zerbi - ha indossato anche la maglia della Nazionale Under 20 e quella dell’Under 19. La trattativa, nonostante le smentite di rito, prosegue sottotraccia e nelle prossime ore potrebbe entrare nella sua fase decisiva.

Intanto la Salernitana è sempre impegnata sul fronte uscite. Nelle scorse ore il club granata ha definito la cessione del portiere Daniele Lazzari al Rieti. L’estremo difensore classe ‘97 si è trasferito a titolo definitivo.