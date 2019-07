Ventura chiede Dell'Orco: con lui indossò la maglia azzurra Il ct convocò per uno stage il difensore del Sassuolo. Anche il Lecce s'inserisce nella trattativa

Gian Piero Ventura spinge per avere in organico Cristian Dell’Orco. L’ex ct conosce bene il calciatore di proprietà del Sassuolo e ha chiesto alla Salernitana di fare il possibile per chiudere la trattativa con i neroverdi. Il 25enne, infatti, è da tempo nei radar di Ventura che due anni lo convocò a Coverciano in uno degli stage dedicati ai giovani e che l’allora commissario tecnico organizzò per individuare i calciatori emergenti. Da allora, nonostante qualche problema fisico, Dell’Orco è cresciuto molto, mettendosi in mostra soprattutto nella scorsa stagione con la maglia dell’Empoli (12 presenze e un gol in massima serie).

Il suo, considerato anche l’infortunio di Mantovani che rientrerà a fine agosto, è il nome fatto da Ventura per completare il terzetto difensivo. Ma il 25enne ha le caratteristiche anche giocare anche da esterno sinistro e, quindi, da quinto di centrocampo nel 3-5-2 a cui sta lavorando Ventura. La Salernitana ha mostrato un forte interesse per il calciatore e conta di battere la concorrenza dell’Empoli che vorrebbe riportare il calciatore in Toscana. Nelle ultime ore, però, c'è da registrare anche l'inserimento del Lecce che ha sondato il terreno con il Sassuolo. La possibilità di giocare in massima serie potrebbe fare la differenza.