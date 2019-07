Salernitana-Picerno, diretta su Ottochannel Sarà possibile seguire l'amichevole dei granata anche in streaming

Terza amichevole stagionale per la Salernitana di Gian Piero Ventura che, dopo le sfide contro Sambenedettese ed Equipe Campania, questo pomeriggio (ore 17.30) sarà impegnata a San Gregorio Magno contro il Picerno, formazione neo-promossa in Lega Pro. Un test che consentirà al tecnico dei granata di testare la condizione del gruppo e capire come dovrà essere ulteriormente integrata la rosa.

A partire dalle 17.25 la gara sarà trasmessa in diretta sul canale 696 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire l'incontro live anche in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/