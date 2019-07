Mercato Salernitana, piace un difensore del Genoa Continuano i contatti tra Ventura e Cerci per chiudere l'operazione

Tra domani e mercoledì Gian Piero Ventura terrà una conferenza stampa a San Gregorio Magno per tracciare un bilancio del ritiro effettuato dalla Salernitana nella cittadina dell’Alto Tanagro. Ma l’incontro con i giornalisti sarà anche l’occasione per fare il punto sul mercato e mettere in evidenza ciò che manca per completare l’organico. Temi di cui ieri l’ex ct azzurro ha già discusso con il ds Angelo Fabiani, arrivato nella sede del romitaggio estivo per seguire l’amichevole con il Picerno.

All’appello mancano almeno tre pedine: un difensore centrale di piede mancino, un centrocampista e un attaccante. Per il pacchetto arretrato, sfumato Cristian Dell’Orco, il tecnico ha fatto il nome di Pawel Jaroszynski, 24enne polacco che Ventura ha allenato lo scorso anno al Chievo Verona (30 presenze nelle ultime due stagioni in massima serie). La società clivense a giugno l’ha ceduto a titolo definitivo al Genoa che potrebbe lasciarlo partire in prestito. Il calciatore può giocare anche da terzino o da quinto di centrocampo. Nelle prossime ore la Salernitana proverà a farsi sotto, nella speranza di riuscire a chiudere l’operazione.

Per il reparto avanzato, invece, Ventura non ha accantonato l’idea di portare a Salerno il suo pupillo Alessio Cerci. I contatti tra il calciatore e l’allenatore continuano a essere costanti e le parti dovrebbero aggiornarsi nelle prossime ore. L’ex Milan attende un rilancio da parte del club granata ma, considerato il pressing asfissiante del tecnico, potrebbe anche fare un passo indietro ed accettare la proposta del cavalluccio marino.