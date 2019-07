Salernitana, Orlando prolunga e va alla Sambenedettese Il contratto con i granata scadrà nel 2022. Prestito di una stagione al club rossoblu

Francesco Orlando prolunga il suo legame con la Salernitana ma per questa stagione il suo futuro sarà lontano da Salerno. Il calciatore, assistito dal procuratore Paolo Paloni, ha raggiunto l’accordo con il club granata per allungare di un altro anno il suo contratto con il cavalluccio marino che scadrà nel 2022. L’esterno offensivo, però, non rientra nei piani del tecnico Gian Piero Ventura che, dopo averlo provato in ritiro a San Gregorio Magno, ha dato il via libera alla cessione del 22enne che andrà in prestito alla Sambenedettese. Le parti hanno già raggiunto l’accordo e si attende soltanto l’ufficialità.

Per Orlando, dunque, è ancora una volta rimandata l’occasione di dimostrare il suo valore in granata. Acquistato dalla Lazio nell’estate 2017, il calciatore era stato girato in prestito alla Salernitana che l’anno dopo l’ha acquistato a titolo definitivo, facendogli sottoscrivere un triennale. La sua avventura, però, è stata frenata da una serie d’infortuni che, in due stagioni, gli hanno permesso d’indossare la maglia granata soltanto in sette occasioni.

Quest’anno proverà a riscattarsi con la Sambenedettese in Lega Pro. Ma il suo è soltanto un arrivederci alla Salernitana.