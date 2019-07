Salernitana, parte la campagna abbonamenti: prezzi e info Domani l'apertura: agevolazioni per famiglie, diversamente abili e forze dell'ordine.

Inizierà domani, martedì 30 luglio, la campagna abbonamenti 2019/2020. In questa prima fase sarà possibile acquistare l’abbonamento solo in formato digitale.

L’abbonamento digitale è associato alla “Fidelity Card” (Tessera del tifoso) in corso di validità. Al momento della sottoscrizione sarà rilasciato un tagliando segnaposto al fine di identificare il proprio posto all’interno dello stadio “Arechi”. Il tagliando segnaposto cartaceo è parte integrante dell’abbonamento. Entrambi andranno esibiti ai controlli di accesso allo Stadio. L’abbonamento digitale è sottoscrivibile online, presso tutti i punti vendita autorizzati Listicket e presso i botteghini dello Stadio “Arechi” dal 5 al 9 agosto dalle 9:00 alle 13:00 e dal 19 al 23 agosto dalle 15:00 alle 19:00. Sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento online fino al giorno antecedente la prima gara interna del campionato Serie BKT 2019/2020 presso tutti i punti vendita Listicket e online.

L’abbonamento cartaceo sarà sottoscrivibile esclusivamente presso i botteghini dello Stadio “Arechi” dal 5 al 9 agosto dalle 9:00 alle 13:00 e dal 19 al 23 agosto dalle 15:00 alle 19:00. L’abbonamento sarà stampato e rilasciato contestualmente alla sottoscrizione dello stesso. Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario consegnare il MODULO CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE SPORTIVA 2019/20 compilato in ogni sua parte e firmato, corredato da copia di valido documento di riconoscimento.

LE TARIFFE

Tribuna rossa Nord-Sud: intero 520 euro; ridotto 400 euro;

Tribuna verde sud: intero 420 euro, ridotto 250 euro;

Tribuna azzurra: intero 330 euro, ridotto 160 euro;

Distinti: 240 euro; ridotto 135 euro;

Curva Sud: 135 euro

LE AGEVOLAZIONI

Previste anche riduzioni per persone diversamente abili (15 euro tribuna rossa nord-sud/ tribuna verde nord-sud e 65 euro per l'accompagnatore) e uno speciale prezzo per le famiglie (tribuna azzurra: 300 euro intero; 160 ridotto - distinti: intero 210 euro - ridotto. 135 euro). La tariffa famiglie è riservata a un genitore + 2 figli o 2 genitori + un figlio). Sconti anche per le forze dell'ordine: tribuna azzurra 170 euro; distinti superiori: 135 euro.

La società ha comunicato anche i prezzi dei biglietti per la stagione sportiva 2019/2020:

Tribuna rossa nord/sud: intero 48 euro; ridotto 32 euro; 3 euro Under 10;

Tribuna verde sud: 38 intero; 21 ridotto; 3 under 10; tribuna azzurra 30; ridotto 13 euro; 3 under 10; distinti: 24 euro intero, 11 euro ridotti; 3 unger 10; curva sud 15 euro, under 10 3 euro.

Per maggiori informazioni: biglietteria@ussalernitana1919.it

Qui tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti