Mercato. L'ex ct aspetta Cerci: «Ha dato la sua disponibilità» Ventura: «È un calciatore che ha voglia di dare risposte. Mancano ancora tre pedine»

Ha sottolineato di non aver «alcun ruolo particolare in questa trattativa». Eppure dalle parole di Gian Piero Ventura s’intuisce che la pista che porta ad Alessio Cerci sia tutt’altro che tramontata. «È un giocatore che è sul mercato e ha dato la disponibilità di venire a Salerno», ha sottolineato l’ex ct della Nazionale italiana. «È un giocatore che mi ha telefonato e mi ha detto "c'è lei, sarei disponibile a venire". È reduce da due annate complicate, ha voglia di dare risposte. Teoricamente saremmo una di quelle squadre che potrebbe sfruttare la sua rabbia. Se viene Cerci alleno Cerci, se viene un'altra punta, la alleno comunque». A prescindere dalla trattativa con l’ex Milan, Ventura attende altri rinforzi. «Minimo due ma anche tre», ha chiarito il tecnico del cavalluccio marino. «Lotito l'ho sentito, sarei un maleducato se non l'avessi sentito in quindici giorni. Il presidente e il direttore sanno benissimo quello che serve. Lo sanno tutti. E oltretutto condividono. Tra un giocatore raggiungibile con disponibilità e uno meno raggiungibile con presunzione, preferisco i primi».