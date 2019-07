Offerta del Crotone per Gigliotti, la Salernitana ci pensa Ufficiale il prestito di Orlando alla Sambenedettese. Ingaggiato il giovane Diallo

Guillaume Gigliotti potrebbe salutare la Salernitana. A un anno dal suo arrivo all’ombra del castello d’Arechi, il calciatore francese è finito nei radar del Crotone che lo ha ufficialmente richiesto al club granata. La trattativa, stando a quanto trapela, potrebbe andare a buon fine. La società del cavalluccio marino, infatti, è alla ricerca di un centrale difensivo di piede mancino per completare il pacchetto arretrato. L’ex Ascoli, tra l’altro, non partirebbe in pole position nelle gerarchie di Gian Piero Ventura che lo ha provato quasi sempre con le probabili seconde linee. Andrea Pasini, agente del 29enne, ha preso atto dell’offerta del Crotone e, insieme al calciatore e alla società, valuterà la soluzione migliore.

Nel frattempo la Sambenedettese ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Francesco Orlando. L’attaccante pugliese, dopo aver prolungato il suo contatto con la Salernitana, si è trasferito alla corte di Paolo Montero.

In entrata, invece, c’è da registrare l’ingaggio di Maoudo Diallo Ba, difensore senegalese cresciuto nel Barcellona. Il giovane si era allenato nei mesi scorsi con la Primavera della Salernitana. La società ha depositato il contratto del calciatore che, prelevato dall’Universidad Oviedo, sarà girato in prestito in Lega Pro, probabilmente al Rieti.