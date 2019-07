L'ex Salernitana Bollini guiderà la Nazionale Under 19 Ufficializzati i nuovi tecnici delle nazionali giovanili maschili

Alberto Bollini guiderà la Nazionale italiana Under 19. L’ex allenatore della Salernitana, dopo l’esperienza dello scorso anno al Modena, avrà la possibilità di tornare nuovamente a lavorare con i giovani. In carriera, infatti, il tecnico di Poggio Rusco ha raccolto i risultati migliori proprio con i settori giovanili e, in particolare, con la Primavera della Lazio, club con il quale si è laureato due volte campione d’Italia. Bollini domani e giovedì sarà al Centro Tecnico di Coverciano per la riunione promossa dal coordinatore tecnico della nazionali giovanili maschili Maurizio Viscidi. Insieme all’ex allenatore granata ci saranno anche gli altri tecnici delle Nazionali giovanili maschili: Paolo Nicolato (Under 21), Daniele Franceschini (Under 20), Carmine Nunziata (Under 18) e Daniele Zoratto (Under 17) e Bernardo Corradi (Under 16). Patrizia Panico resta confermata alla guida dell’Under 15.