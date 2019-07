Mercato Salernitana, il ds Fabiani lavora a un doppio colpo Il dirigente granata accelera per completare l'organico a disposizione di Ventura

Alessio Cerci e la Salernitana sono più vicini. Un segnale che s'era intuito già dalle parole pronunciate in conferenza stampa da Gian Piero Ventura che aveva pubblicamente evidenziato la disponibilità del calciatore a trasferirsi in granata per rilanciare le ultime deludenti stagioni. Le parti nelle ultime ore hanno avuto nuovi contatti che sono serviti a ridurre la distanza tra domanda ed offerta. C'è ancora da trovare l'accordo sulla durata del contratto (la Salernitana avrebbe offerto un biennale) ma l'impressione è che l'intesa possa arrivare da un momento all'altro. La giornata di oggi potrebbe risultare decisiva per la fumata bianca.

Ma Cerci non è l'unico colpo a cui sta lavorando il ds Angelo Fabiani. Dopo la cessione al Crotone di Guillame Gigliotti, il club granata necessita di un rinforzo in difesa. Il profilo cerchiato in rosso risponde a Pawel Jaroszynski, calciatore di proprietà del Genoa che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Chievo Verona. Il 24enne – che Ventura ha già allenato nel corso della breve esperienza in Veneto - può giocare sia da terzino sinistro che da quinto di centrocampo. L'intesa, anche in questo caso, potrebbe arrivare a stretto giro.