Salernitana, due rinforzi per il settore giovanile In granata arrivano il difensore Ortensio Giliberti e l'attaccante Pasquale Migliaro

La ristrutturazione avviata dalla Salernitana non sta riguardando soltanto la prima squadra. Numerosi, infatti, sono i movimenti che stanno interessando anche il settore giovanile del cavalluccio marino che, quest’anno, sarà coordinato dal dirigente Alberto Bianchi. Il club granata nelle scorse ore si è assicurata due giovani che andranno a rafforzare le formazioni Under 17 e Under 16.

Il primo è Ortensio Giliberti, difensore originario di Baronissi che negli ultimi due anni ha militato nel settore giovanile dell’Udinese. Classe 2003, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la scuola calcio “Aquilotti Irno”, per poi trasferirsi prima alla F6 di Salvatore Fresi e, successivamente, alla Polisportiva Agrese. Le doti messe in mostra con la compagine dell’Agro non sono passate inosservate allo scouting dell’Udinese, club con il quale Giliberti ha fatto parte prima della formazione Under 15 e poi Under 16 con la quale ha vinto la “Scirea Cup”. Adesso l’occasione di tornare a casa e di mettersi in gioco con l’Under 17 della Salernitana che sarà guidata da mister Mario Landi.

Farà parte dell’Under 16 granata, invece, Pasquale Migliaro, attaccante 15enne cresciuto nella Polisportiva Agrese. Nei giorni scorsi il giovane è stato nella sede della Salernitana per firmare il tesseramento e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la compagine granata.