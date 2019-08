Futuro Salernitana, Caramanno: «Aspettiamo fiduciosi» Sul mercato: «Da tifoso penso che bisogna fare ancora qualcosa»

«Aspettiamo fiduciosi». Angelo Caramanno, assessore allo Sport del Comune di Salerno, sta seguendo con il cuore trepidante la fase di costruzione della nuova Salernitana. Dopo la grande amarezza vissuta lo scorso anno per un campionato disputato ben al di sotto delle aspettative, il componente della giunta Napoli spera di poter vivere ben altre emozioni. «È arrivato un allenatore importante e mi auguro che Ventura possa fare affidamento su calciatori di grande qualità. Sono certo che la società si muoverà con attenzione e farà registrare nuovi colpi importanti soprattutto perché memore di quanto successo lo scorso anno. Da tifoso sono consapevole che bisogna fare ancora qualcosa, come ribadito anche dallo stesso Ventura in conferenza stampa: servirebbero almeno tre acquisti di grande qualità e io sono fiducioso». Caramanno si è pronunciato anche sul caro biglietti e abbonamenti che sta alimentando il dibattito tra i tifosi granata. «Se la società ha deciso di aumentare i prezzi è perché sicura di poter offrire uno spettacolo importante. Mi auguro di poter vedere la Salernitana volare in alto».

Dibattito a cui sta prendendo parte anche la politica. Forza Nuova Salerno, con una nota stampa, ha condannato la scelta di aumentare il costo di biglietti e abbonamenti per la prossima stagione. «Il pessimo campionato dello scorso anno, una campagna acquisti deludente, una mancata programmazione per il futuro dovrebbero portare a più sagge decisioni», si legge nella nota diramata. «Lotito dimostra ancora una volta mancanza di rispetto per i salernitani, che come buona parte degli italiani, vive sulla propria pelle l'ormai decennale situazione di stagnazione economica della Nazione».