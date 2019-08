Salernitana: fatta per Jaroszynski, Cerci è vicinissimo Il difensore ha lasciato il ritiro del Genoa, Lotito in pressing per l'ex Torino

Ventura sta per abbracciare il primo dei tre rinforzi invocati per completare la rosa della Salernitana. Manca solo l’ufficialità, infatti, per l’arrivo in prestito del difensore polacco Pawel Jaroszynski. Il calciatore questa mattina ha lasciato il ritiro del Genoa e massimo nella giornata di domani dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni. Ventura conosce già il calciatore che ha avuto alle sue dipendenze nel corso della breve esperienza al Chievo Verona. Jaroszynski è un terzino sinistro che può agire anche da quinto di centrocampo. Un tassello importante che, almeno per ora, va a completare il pacchetto arretrato del cavalluccio marino.

Ma non è l’unico colpo a cui sta lavorando la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Anche la trattativa per portare Alessio Cerci in granata viaggia spedita. L’operazione, seguita in prima persona dallo stesso Lotito, potrebbe decollare nelle prossime ore. Le parti, come raccontato già nella giornata di ieri, hanno trovato l’accordo economico e stanno limando gli ultimi dettagli sulla durata del contratto.