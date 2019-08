Il nutrizionista salernitano Gentile nello staff dell'Inter È reduce dall'esperienza ai mondiali con la nazionale italiana femminile di calcio

Un salernitano entra a far parte dell’area nutrizionale dell’Inter. Si tratta di Natale Gentile, 49enne originario di Cava de’ Tirreni che ha da poco iniziato la sua avventura con il club nerazzurro. Gentile si occuperà dell’alimentazione della Primavera maschile e della prima squadra femminile nerazzurra. Un incarico di prestigio che si aggiunge alle numerose collaborazioni che lo hanno visto protagonista nel mondo del calcio. Il nutrizionista salernitano, infatti, ha seguito la Nazionale italiana femminile di calcio in occasione dello scorso mondiale in Francia. In passato Gentile ha collaborato anche con la Cavese, l’Asd Città di Nocera, l’Academy Carpi Calcio e diverse scuole calcio in campane e calabresi.