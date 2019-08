Il Bari vince la prima ai rigori, Reggina ko Triangolare del Centenario: i pugliesi superano 4-2 i calabresi dopo lo 0-0 dei 45'

BARI-REGGINA 4-2 (dcr)

BARI (4-3-3): Frattali; Corsinelli, Di Cesare, Sabbione, Costa; Bolzoni, Hamlili, Feola; Terrani, Simeri, Neglia.

In panchina: Liso, Marfella, Folorunsho, Antenucci, Cascione, Kupisz, Perrotta, Berra, D’Ursi, Scavone. Allenatore: Cornacchini.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, De Rose, Bianchi, Bresciani; Sounas; Bellomo, Reginaldo. In panchina: Farroni, Marchi, Zibert, Salandria, Redolfi, Marino, Paolucci, Corazza, Doumbia, Nemia, Lofaro, Suraci. Allenatore: Toscano.

ARBITRO: Miele di Nola

NOTE. Spettatori: 4068. Angoli: 1-4

Terrani (B) - gol

Bertoncini (R) - gol

Hamlili (B) - gol

Loiacono (R) - parato

Costa (B) - gol

De Rose (R) - parato

Di Cesare (B) - parato

Bellomo (R) - gol

Neglia (B) - gol

SEQUENZA RIGORI

45' - Duplice fischio: si va ai rigori.

45' - Occasionissima per il Bari sprecata da Hamlili che da ottima posizione calcia alto sulla traversa.

37' - Ancora Reggina pericolosa: punizione calciata da Reginaldo, Frattali respinge e tiene inviolata la sua porta.

33' - Punizione da posizione defilata per il Bari: ci prova Neglia con una conclusione forte e tesa, Guarna devia in corner.

23' - Bianchi spreca una buona ripartenza per la Reggina, tentando un pallonetto dalla lunga distanza.

20' - Reginaldo conquista una buona punizione dal limite dell'area di rigore ma la conclusione di Bellomo si perde di poco alta sulla traversa.

15' - Meglio il Bari in questo avvio di gara: la formazione di Cornacchini prova a fare la partita, più timida la Reggina che non si è ancora fatta vedere dalle parti di Frattali.

Tutto pronto allo stadio Arechi di Salerno per il triangolare del centenario intitolato a Carmine Rinaldi, "Il Siberiano". In attesa dell'esordio della Salernitana dinanzi al proprio pubblico (4068 gli spettatori presenti sugli spalti), in campo scendono Bari e Reggina, due formazioni ambiziose - entrambe inserite nel girone C di serie C - che proveranno a conquistare il ritorno tra i cadetti. Prima del fischio d'inizio, all'esterno dello stadio, il gemellaggio tra le tre tifoserie, mentre i tre capitani hanno depositato sotto la Curva Sud un mazzo di fiori in memoria del "Siberiano".