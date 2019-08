In 4068 sugli spalti dell'Arechi, tifo diviso in Curva Sud Rinnovato il gemellaggio con le tifoserie di Bari e Reggina

La nuova stagione del tifo granata comincia così com’era terminata quella precedente. La divisione che aveva portato alcuni gruppi a disertare lo stadio Arechi nel finale di campionato, infatti, non è rientrata. Anzi, si è spostata nell’anello inferiore della Curva Sud da dove, durante il triangolare del centenario intitolato a Carmine Rinaldi, si sono alzati cori differenti. La parte sinistra del settore più caldo dell’Arechi, in più di una circostanza, ha intonato cori contro proprietà e dirigenza. Contestazione fischiata da una parte dei 4068 spettatori presenti sugli spalti dello stadio con il nome da principe. Segno di come gli umori della tifoseria siano decisamente differenti in questa fase iniziale della nuova stagione.

Prima del fischio d’inizio del triangolare, all’esterno dell’Arechi, le tifoserie di Salernitana, Bari e Reggina hanno rinnovato il gemellaggio, onorando la memoria di Carmine Rinaldi, per tutti “Il Siberiano”.