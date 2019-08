La Salernitana batte la Reggina (solo) ai calci di rigore A Calaiò risponde Doumbia. Vannucchi respinge tre penalty e regala il successo ai granata

SALERNITANA-REGGINA 1-1 (4-2 d.c.r.)

SALERNITANA (3-5-2): Vannucchi; Migliorini (44' Karo), Billong, Carillo; Pucino, Maistro (25' Firenze), Di Tacchio (40' Morrone), Odjer, Kiyine; Calaiò, Djuric. In panchina: Micai, Jallow, Russo, Billong, Giannetti. Allenatore: Ventura.

REGGINA (3-5-2): Guarna; Redolfi, Marchi, Marino; Kirwan, Salandria, Paolucci, Zibert, Bresciani; Corazza, Doumbia.

In panchina: Farroni, Loiacono, Rossi, De Rose, Bertoncini, Bianchi, Sounas, Bellomo, Reginaldo, Nemia, Lofaro, Suraci. Allenatore: Toscano.

ARBITRO: Miele di Nola

RETI: 8' pt Calaiò (S), 13' Doumbia (R)

NOTE. Angoli: 2-1. Recupero: 2'.

Doumbia - parato

Odjer - gol

Salandria - parato

Firenze - gol

Paolucci - gol

Kiyine - gol

Corazza - parato

SEQUENZA RIGORI

47' - Duplice fischio - calci di rigore

47' - Reggina vicinissima al raddoppio: Billong salva sulla linea di porta un colpo di testa di Doumbia.

44' - Fuori Migliorini, dentro Karo

42' - Djuric prima fa a sportellate in area di rigore e poi conclude da posizione defilata, Guarna devia in corner.

40' - Dentro Morrone, fuori Di Tacchio

39' - Lancio di Billong, Calaiò prende il tempo alla difesa amaranto e conclude di prima intenzione, Guarna blocca.

32' - Salernitana vicina al gol: Djuric serve Firenze che calcia in diagonale, Guarna devia in corner

25' - Cambio Salernitana: fuori Maistro, dentro Firenze.

13' - PAREGGIO REGGINA - Vannucchi salva su Marino ma non può nulla sulla ribattuta di Doumbia che fa secco l'estremo difensore granata.

8' VANTAGGIO SALERNITANA - Calaiò si fa parare il rigore da Guarna ma sulla ribattuta fa 1-0

7' - Rigore per la Salernitana per tocco di mano su punizione di Maistro.

0' - Fischio d'inizio

Salernitana e Reggina si giocano il secondo posto del triangolare del centenario "Carmine Rinaldi". Entrambe battute dal Bari (i calabresi ai calci di rigore, i granata da una rete di Scavone), scendono in campo per l'ultima sfida della manifestazione. Ventura deve fare i conti con l'infortunio di Cicerelli, fermato da una botta alla caviglia nel precedente incontro. Al suo posto riconfermato Billong in difesa con Pucino che scala esterno di centrocampo. Tra le novità rispetto alla gara contro il Bari spazio a Vannucchi tra i pali, Odjer in mediana e Calaio e Djuric in avanti.