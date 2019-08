Ventura guarda il bicchiere mezzo pieno: «C'è da lavorare» Il tecnico della Salernitana: «Per avere la gente allo stadio devi fare gioco e risultati»

Non fa drammi Gian Piero Ventura dopo la deludente prestazione disputata dalla sua Salernitana nella doppia sfida contro Bari e Reggina. «Sono più soddisfatto di quanto fatto nella prima partita, non tanto per quello che è stato fatto ma per quello che potremmo fare mettendo in pratica le cose su cui stiamo lavorando. Abbiamo molto da fare e diversi giocatori da recuperare. In questa fase di ritiro abbiamo gettato le basi per iniziare il campionato». Fredda l’accoglienza che l’Arechi ha riservato alla Salernitana. «Purtroppo non si è reduci da una finale di Champions ma da un’annata difficile. Dobbiamo ringraziare chi è venuto allo stadio. Purtroppo non puoi pretendere di avere la gente allo stadio. Per averla devi fare gioco e risultati. Devi iniziare a lavorare, capisco la voglia di tutti ma nel calcio ci vuole tempo. La squadra non è al completo, mancano diverse pedine, sia numericamente che qualitativamente. Siamo ancora in preparazione, è un momento particolare. Sono convinto che tra dieci giorni avremo già un passo migliore. Siamo reduci da 23 allenamenti, dispiace non aver vinto ma il risultato non interessa più di tanto perché io devo pensare a quel che sarà».