Salernitana a piccoli passi, Ventura attende i rinforzi Il tecnico concede due giorni e mezzo di riposo ai granata, lunedì ripresa per preparare la Coppa

È pur sempre calcio d’agosto. Ma il triangolare di ieri contro Bari e Reggina, ha fatto suonare già il primo campanello d’allarme in casa Salernitana. Ventura, in conferenza stampa, ha provato a guardare il bicchiere mezzo pieno, sottolineando che i carichi di lavoro effettuati in ritiro (i granata si erano allenati anche ieri mattina) hanno condizionato la prestazione dei suoi uomini e che tra dieci giorni la condizione del gruppo sarà già migliore. L’ex ct della Nazionale italiana, però, nel post-gara dell’Arechi, ha bussato nuovamente a rinforzi, ribadendo che la squadra è numericamente incompleta. Un messaggio chiaro per la società che, nelle prossime ore, dovrà provare a mettere a disposizione del tecnico i due-tre rinforzi richiesti. Il primo, Pawel Jaroszynski, dovrebbe arrivare a stretto giro in città. Il difensore polacco ieri ha lasciato il ritiro del Genoa per riabbracciare Ventura che lo ha allenato lo scorso anno al Chievo Verona. Ma le prossime ore saranno decisive soprattutto per definire, in un modo o nell’altro, la trattativa con Alessio Cerci. Le parti hanno trovato l’accordo sull’aspetto economico e stanno limando gli ultimi dettagli sulla durata del contratto. Claudio Lotito sta seguendo da vicino l’operazione che si proverà a chiudere entro il fine settimana. Qualcosa, poi, dovrà arrivare in mezzo al campo dove Ventura ha chiesto un rinforzo che possa rappresentare l’alternativa a Francesco Di Tacchio nel ruolo di playmaker. Il sogno è Ledian Memushaj, calciatore in uscita dal Pescara che già in passato era stato vicino al cavalluccio marino. Ma il ds Angelo Fabiani sta seguendo, sottotraccia, anche altre piste per completare la mediana.

Nel frattempo Ventura, dopo le fatiche del ritiro, ha concesso due giorni e mezzo di riposo alla squadra. Stamane la squadra si è ritrovata al Mary Rosy per una seduta di scarico, poi il gruppo si ritroverà in campo lunedì per iniziare a preparare la sfida di Coppa Italia in programma domenica e che vedrà i granata contrapposti alla vincente tra Catanzaro e Casertana. Da verificare le condizioni di Migliorini e Cicerelli, usciti anzitempo durante il trinagolare. Ma anche quelle di Lombardi, Akpa Akpro e Lopez che non hanno preso parte alle sfide contro Bari e Reggina.