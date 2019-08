UFFICIALE | Maistro alla Salernitana via Lazio L’ex Rieti ha firmato con i biancocelesti che lo hanno girato in prestito ai granata

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe ’98 Fabio Maistro. Il calciatore, tra le rivelazioni del ritiro granata di San Gregorio Magno, ha convinto Gian Piero Ventura e si giocherà le sue chance all’ombra dell’Arechi. Il talento del centrocampista 21enne - seguito con insistenza dal ds Angelo Fabiani - non è passato inosservato neanche al co patron Claudio Lotito che ha fatto firmare all’ex Rieti un contratto con la Lazio per poi girarlo in prestito alla Salernitana.