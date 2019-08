Cerci si allena con Totti, aspettando la Salernitana Corsa insieme all'ex capitano della Roma per l'obiettivo di mercato dei granata

Una corsa in compagnia di Francesco Totti, in attesa di definire, in un modo o nell’altro, la trattativa con la Salernitana. Alessio Cerci - come testimonia una Instagram Stories condivisa dall’ex calciatore del Milan - questa mattina si è allenato insieme all’ex capitano della Roma. «L’ultimo giorno di ritiro si è aggiunto anche “Cercione”», afferma nel video uno dei cinque componenti del gruppo durante l’allenamento.

Cerci, dunque, in attesa di conoscere il suo futuro, sta continuando la preparazione autonomamente per presentarsi nella miglior condizione fisica quando si aggregherà alla sua nuova squadra. Futuro che, com’è noto, potrebbe essere a tinte granata. Il calciatore, infatti, accetterebbe di scendere in serie B pur di riabbracciare Gian Piero Ventura, allenatore che lo ha valorizzato in passato. La trattativa in queste ore è entrata nella fase decisiva. Le parti, stando a quanto si apprende, hanno trovato l’accordo economico ma non ancora quello sulla durata del contratto. L’intesa, però, non sembra essere lontanissima e potrebbe decollare grazie all’intervento diretto di Claudio Lotito.