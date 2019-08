Salernitana: arriva Jaroszynski, domani ripresa in città Il calciatore in serata sarà a Salerno e domani si aggregherà ai nuovi compagni

Arriverà a Salerno in serata per iniziare ufficialmente la sua avventura in granata. Pawel Jaroszynski da domani sarà a disposizione di Gian Piero Ventura che lo ha allenato già lo scorso anno durante la breve esperienza al Chievo Verona. Il difensore polacco è uno dei tre rinforzi (uno per reparto) richiesti dall’ex ct della Nazionale italiana per completare l’organico. Arrivato in prestito dal Genoa, Jaroszynski può agire sia sul centro-sinistra in una difesa a tre che da terzino. Ventura, con ogni probabilità, lo utilizzerà nel terzetto arretrato.

Da domani, intanto, riprenderà la preparazione dei granata che, dopo il triangolare con Bari e Reggina di giovedì, hanno usufruito di due giorni e mezzo di riposo. I calciatori si ritroveranno alle 9.30 presso il centro sportivo Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida di Coppa Italia in programma domenica allo stadio Arechi. Da valutare le condizioni di Migliorini e Cicerelli (usciti anzitempo dal campo nel corso del trinagolare) e di Akpa Akpro, Lombardi e Lopez.