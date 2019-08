FOTO | Primo allenamento con la Salernitana per Jaroszynski Ripresa degli allenamenti al Mary Rosy: Cicerelli, Migliorini, Akpa Akpro e Lopez lavorano a parte

Primo giorno di lavoro con la Salernitana per Pawel Jaroszynski. Il calciatore di proprietà del Genoa, arrivato ieri sera in città, questa mattina si è subito messo a disposizione del tecnico Gian Piero Ventura. L'ex ct azzurro già conosce il difensore per averlo allenato lo scorso anno al Chievo Verona. Sul prato del Mary Rosy - dove i granata hanno ripreso la preparazione dopo aver usufrito di due giorni e mezzo di riposo - Jaroszynski ha svolto l'intera seduta di lavoro, partecipando anche alle ripetute finali nel gruppo con Kalombo, Odjer e Pucino.

Gli uomini di Gian Piero Ventura hanno aperto seduta con una fase di attivazione in palestra prima di spostarsi sul campo dove hanno svolto un riscaldamento tecnico, per poi cimentarsi con le ripetute sui 600m, 500m, 400m e 200m.

Akpa Akpro, Lopez (che non avevano preso parte al triangolare con Bari e Reggina), Cicerelli e Migliorini (che avevano lasciato il campo anzitempo) hanno svolto un lavoro atletico specifico. Lombardi, invece, si è regolarmente allenato. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento al centro sportivo “Mary Rosy”.