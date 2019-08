FOTO | Salernitana Primavera, raduno al campo Volpe Primo giorno di lavoro per la formazione guidata da Antonio Rizzolo

È iniziata questa mattina al campo “Volpe” l’avventura della formazione Primavera della Salernitana. I granatini, guidati da Antonio Rizzolo, hanno svolto il primo allenamento del precampionato. Parzialmente rinnovato il gruppo che si è ritrovato in via Allende e che rappresenterà il cavalluccio marino nel campionato Primavera 2. La stagione prenderà il via il 14 settembre ma i granatini attendono ancora di conoscere le avversarie che affronteranno nel corso della stagione (il torneo è suddiviso in due gironi). Già nota, invece, la formazione che terrà a battesimo la Salernitana Primavera in Coppa Italia: i ragazzi di Rizzolo, infatti, saranno di scena sul campo del Perugia per cercare la qualificazione al turno successivo.