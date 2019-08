Salernitana, flop abbonamenti: il dato delle tessere vendute Da questa mattina aperti i botteghini dell'Arechi per le sottoscrizioni

Procede a rilento la campagna abbonamenti della Salernitana. Sono appena 199, infatti, i tifosi che - fin qui - hanno deciso di dare fiducia “a scatola chiusa” alla società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Il dato ha subito un sussulto con le sottoscrizioni ai botteghini, aperti da stamane (fino al 9 agosto e dal 19 al 23 agosto). Dalle 9 alle 12.30 sono stati venduti 149 abbonamenti, mentre altri 50 supporters avevano già effettuato il proprio atto di fede acquistando l’abbonamento digitale (associato alla Tessera del Tifoso e in vendita dallo scorso 30 luglio). Numeri che confermano quanto andato in scena giovedì sera durante il triangolare del centenario intitolato a Carmine Rinaldi, “Il Siberiano”. Appena 4068 spettatori (di cui almeno 500 tra baresi e reggini) hanno assistito alla prima uscita casalinga della Salernitana. A questo, poi, va aggiunta l’evidente divisione venutasi a creare tra i gruppi della Curva Sud che, dopo le divergenze dello scorso campionato, hanno messo in evidenza nuovamente due linee di pensiero differenti.