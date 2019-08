Mercato Salernitana: Pucino fuori rosa, sprint per Cerci L'esterno saluterà Salerno, resta calda la pista Bianchetti. Per la mediana idea Gustafson

Il mercato della Salernitana entra nella fase calda. Dopo i colpi messi a segno dal club a inizio ritiro, la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma si appresta a completare la rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Ventura. Sia in entrata che in uscita c’è gran fermento, come testimonia la decisione di mettere sul mercato Raffaele Pucino, calciatore al quale stamane la società ha comunicato che non rientra nei piani del club. Da domani l’esterno destro campano non si allenerà con il gruppo, in attesa di trovare una nuova sistemazione. Lo Spezia nelle ultime settimane aveva lavorato sottotraccia ma anche l’Ascoli ha manifestato più volte l’interesse per l’ex Vicenza. L’addio di Pucino renderà necessario un innesto nel reparto difensivo e, in particolare, sul centro-destra. Per quel ruolo la Salernitana è da tempo sulle tracce di Matteo Bianchetti, reduce dalla vittoria dei play-off con il Verona.

Ma non è la sola operazione a cui sta lavorando il club granata. In uscita è fatta per il trasferimento di Luca Castiglia al Padova. In entrata, invece, è ai dettagli la trattativa per Alessio Cerci. Ventura ha spinto tantissimo per riabbracciare il suo pupillo che nei prossimi giorni potrebbe legarsi ufficialmente alla Salernitana. Decisiva, in tal caso, potrebbe risultare la discesa in campo di Caludio Lotito che nelle scorse ore ha avuto contatti diretti con l’ex Milan. Oltre a Cerci, Ventura ha chiesto un rinforzo anche per la mediana dove manca un regista che possa rappresentare l’alternativa a Francesco Di Tacchio. Il nome sondato dal club granata è quello di Samuel Gustafson, svedese di proprietà del Torino che lo scorso anno ha conquistato la promozione con il Verona. I buoni rapporti tra Torino e Salernitana, considerata anche la presenza di Ventura in panchina, potrebbero risultare importanti per il buon esito dell’operazione.