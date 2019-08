Salernitana-Catanzaro, al via la prevendita: prezzi in calo La sfida di Coppa Italia è in programma domenica alle 20,45 allo stadio Arechi

È partita questo pomeriggio alle 16 la vendita dei tagliandi per la gara di Coppa Italia tra la Salernitana e il Catanzaro in programma domenica alle 20:45 allo stadio ‘Arechi’. Sarà possibile acquistare i biglietti in tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, Provincia e zone limitrofe, oltre che presso i botteghini dello stadio a partire dalle 17 di domenica. Prezzi in calo rispetto al triangolare disputato la scorsa settimana contro Bari e Reggina.

Tribuna ROSSA Vip Nord: intero 25 euro - ridotto (Over 65, Under 14, donne) 15 euro

Tribuna Verde Sud/Nord: intero 25 euro - ridotto (Over 65, Under 14, donne) 15 euro

Tribuna Azzurra: intero 15 euro - ridotto (Over 65, Under 14, donne) 10 euro

Distinti: 10 euro - ridotto (Over 65, Under 14, donne) 6 euro

Curva Sud: 8 euro

Curva Nord Ospiti: 10 euro

L’U.S. Salernitana 1919 ricorda che è obbligatorio per tutti, ragazzi compresi, esibire un documento d’identità (carta d’identità e o tessera sanitaria per Under 14) valido all’atto dell’acquisto del biglietto e consiglia vivamente l’acquisto dei tagliandi nei giorni precedenti la gara presso le ricevitorie abilitate per evitare attese e code ai botteghini. Al fine di velocizzare la procedura di caricamento dei dati si invitano i tifosi granata a presentare ai botteghini la Tessera Sanitaria (no fotocopia).

L’U.S. Salernitana 1919 informa che le persone diversamente abili potranno acquistare il tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti – Tribuna Rossa N/S e Tribuna Verde N/S – al prezzo privilegiato di € 5,00 direttamente ai botteghini dello Stadio ‘Arechi’ nel giorno di disputa della gara, previa esibizione di documento di identità ed idoneo certificato attestante invalidità pari o superiore al 85%. La stessa tariffa sarà applicata all’accompagnatore, ma solo se dalla certificazione dell’invalido risulta inconfutabilmente il diritto all’accompagnamento. Le persone diversamente abili che hanno acquistato il biglietto a prezzo ridotto dovranno presentare anche al varco d’accesso il certificato attestante l’invalidità pari o superiore al 85%

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità (2019), al fine di munirsi del tagliando d’ingresso dovranno presentarsi al botteghino domenica 11 agosto dalle ore 17:00 esibendo documento di identità e tessera federale in originale. In mancanza di anche uno solo di detti documenti il biglietto non potrà essere rilasciato. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Eventuali richieste preliminarmente avanzate a mezzo fax e/o e-mail alla Società non saranno prese in considerazione.

Settore Ospiti

I biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati presso le ricevitorie Lis Ticket abilitate esclusivamente dai residenti nella regione Calabria indipendentemente dalla partecipazione ai programmi di fidelizzazione (non è necessaria la Tessera del Tifoso) fino alle ore 19:00 di sabato 10 agosto.