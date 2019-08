LIVE | Salernitana, esordio in casa con il Pescara Segui la diretta testuale del sorteggio dei calendari di serie B

PRIMA GIORNATA: La Salernitana esordirà in casa con il Pescara.

ORE 20.22 - Tutto pronto per il sorteggio: via alla nuova stagione di serie B.

ORE 20.17 - Lucia Salmaso (amministratrice Bkt): «Il primo anno è stato più che mai positivo. Siamo entrati in punta di piedi ma abbiamo avuto buoni riscontri. La riconoscibilità del marchio è aumentata».

ORE 20.13 - Gabriele Gravina (presidente Figc): «Il calcio di serie B è il calcio tanti territori che riescono a esprimere grandi valori, significa sofferenza, quella che tanti dirigenti sono costretti a dare. Una passione che coinvolge tutti, dimostra quanto sia bello il calcio della provincia, una passione che nasce e si radica nel territorio. L'apporto che dà al calcio italiano è importantissimo. Ha un ruolo di cerniera fondamentale, un collegamento straordinario. Ma soprattutto ha una grande funzione: individuare, attraverso una serie di opportunità, progetti che possono essere importanti per lo sviluppo del calcio italiano».

ORE 20.10 - Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno): «Questa cerimonia è motivo d'orgoglio, la possibilità di mostrare la bellezza della nostra città. Siamo contenti e ringraziamo il presidente Balata per la disponibilità e per aver espresso la nostra volontà di ospitare in questo luogo la cerimonia. È un'occasione per mostrare le nostre bellezze. La grande storia del nostro calcio vogliamo portarla avanti».

ORE 20.06 - Tocca al presidente della Lega B, Mauro Balata. «Festeggiamo anche il 90esimo compleanno, un evento importante in una cornice meravigliosa. Abbiamo tanti giovani, una lega sostenibile, responsabile. Portiamo avanti tanti progetti, cerchiamo di essere vicini alle società ma anche alle comunità. Credo che questo sia molto importante, il calcio può portare molto alle comunità. Cerchiamo di fare questo nel modo migliore e vogliamo proseguire nel rafforzamento di quello che facciamo. Per noi è fondamentale vivere il nostro calcio. Cosa chiediamo in cambio? La vicinanza alle società, ai nostri presidenti, a chi fa calcio con grandi sacrifici, a tutti coloro che lavorano attorno a una società di calcio. È importante».

ORE 20 - Con le immagini più belle della passata stagione ha preso il via la cerimonia organizzata per il sorteggio dei calendari di serie B. Sul palco i presentatori Monica Bertini e Marco Amabili.

La Salernitana sta per conoscere il suo cammino. Alle 20 nel Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno andrà in scena il sorteggio del campionato di serie B. A rappresentare il club granata ci saranno il team manager Sasà Avallone, Tiziano De Patre, vice di Gian Piero Ventura e l’attaccante Emanuele Calaiò. Aggiornamenti in tempo reale su www.ottopagine.it

Dopo il tg sport delle 20.15 andrà in onda lo speciale calcio serie B in diretta sul canale 696 del digitale terrestre (e in streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/) con tutto il calendario della nuova stagione.

LE DATE. Si parte sabato 24 agosto, con un anticipo venerdì 23, si chiude giovedì 14 maggio 2020. Il nuovo campionato prevede quattro turni infrasettimanali: martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo, martedì 21 aprile. Si gioca a Pasquetta, lunedì 13 aprile. Confermato anche il format natalizio: dopo il 21 dicembre si scende in campo per il boxing day, il 26 dicembre, e domenica 29 Dicembre, mentre la sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 18 gennaio 2020 in concomitanza con il girone di ritorno.