Salernitana, per la mediana piace un talento della Juventus Il mercato del club granata entra nel vivo: sondato un 21enne cipriota

Cerci ma non solo. Il mercato della Salernitana continua ad essere in fermento. Il club granata, in attesa di sfoltire ulteriormente la rosa (in uscita ci sono Altobelli, Rosina, Perticone, Signorelli, Kalombo e Pucino), sta lavorando agli ultimi tasselli richiesti da Gian Piero Ventura. Definito l’ingaggio di Cerci, manca ancora qualcosa in mediana. Il nome nuovo sondato dalla società di Lotito e Mezzaroma porta a Grigoris Kastanos, centrocampista cipriota di proprietà della Juventus. Il 21enne lo scorso anno è stato protagonista con la formazione Under 23 della Vecchia Signora e nelle scorse settimane ha svolto il precampionato con la prima squadra. Le offerte non mancano e arrivano anche da fuori Italia. Il Saragozza si è fatto avanti per arrivare al talento cipriota che piace anche al Perugia di Massimo Oddo che lo ha fatto esordire in serie A con il Pescara.

Ma nelle ultime ore anche la Salernitana avrebbe chiesto informazioni sul calciatore, assistito da Mario Giuffredi. L’agente nei giorni scorsi ha avuto più di un contatto con il ds Angelo Fabiani e non è da escludere che le parti possano aver discusso anche di questa operazione.