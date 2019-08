FOTO | Salernitana, primo allenamento per Cerci in granata Ventura valuta la possibilità di convocare il calciatore già per la sfida di Coppa Italia

Primo giorno di allenamento con la maglia della Salernitana per Alessio Cerci. Il calciatore nativo di Velletri, dopo aver firmato il contratto che lo legherà per i prossimi due anni alla società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, questo pomeriggio ha fatto tappa per la prima volta al centro sportivo Mary Rosy. Ad accoglierlo, tra gli altri, c’era Gian Piero Ventura, tecnico che ha spinto fortemente per ritrovare il suo “pupillo”. L’ex Milan e Atletico Madrid ha svolto una prima parte di allenamento con il gruppo, per poi spostarsi sul campo secondario dove ha svolto un lavoro prevalentemente atletico.

Non avendo svolto il ritiro, infatti, Cerci dovrà intensificare la preparazione per ritrovare quanto prima la miglior condizione fisica. Non è da escludere, però, che il calciatore romano possa essere convocato già per la gara di Coppa Italia contro il Catanzaro in programma domenica sera allo stadio Arechi. Scelta che Ventura valuterà nelle prossime ore, probabilmente anche dopo essersi consultato con il suo staff e con il calciatore stesso.