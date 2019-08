Prove di formazione al "Mary Rosy", dubbio in difesa Ventura valuta le scelte da effettuare in vista della sfida di Coppa Italia con il Catanzaro

Prove di formazione al “Mary Rosy” in vista della sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro. Il tecnico della Salernitana, Gian Piero Ventura ha approfittato della seduta di questo pomeriggio (iniziato alle 18) per provare il probabile undici da contrapporre ai calabresi di Gaetano Auteri. Il dubbio principale dovrebbe riguardare il pacchetto arretrato dove Billong (provato tra i titolari) e Migliorini si contendono una maglia; sul centro-sinistra spazio a Jaroszynski che farà il suo esordio dinanzi al pubblico dell’Arechi, mentre sul centro-destra verrà riconfermato Karo. In mediana, in attesa di rinforzi, toccherà a Di Tacchio dettare i tempi, con Maistro e Firenze ai suoi fianchi. Lombardi sulla destra e Kiyine sulla corsia opposta saranno gli esterni di centrocampo e avranno il compito di dar manforte al tandem d’attacco Jallow-Giannetti. Nel corso dell’allenamento si sono rivisti anche Lopez e Akpa Akpro che, dopo aver lavorato a parte, sono stati provati al posto di Kiyine e Firenze. Completamente recuperati anche Cicerelli, Migliorini e Lombardi che avevano accusato qualche problema fisico sul finire della scorsa settimana.