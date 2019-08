LIVE | Salernitana-Catanzaro 1-0 Coppa Italia - Segui la diretta testuale del match dell'Arechi

SALERNITANA-CATANZARO

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Maistro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti; Jallow. A disposizione: Vannucchi, Carillo, Lopez, Migliorini, Kalombo, Akpa Akpro, Morrone, Odjer, Cicerelli, Calaiò, Djuric. Allenatore: Ventura

CATANZARO (3-4-3): Adamonis; Signorini, Figliomeni, Martinelli; Celiento, Urso, De Risio, Casoli; Kanoute, Nicastro, Di Livio. In panchina: Mittica, Calì, Giannone, Riggio, Novello, Risolo, Mangni, Pinna. Allenatore: Auteri.

ARBITRO: Massimi di Termoli

RETE: 21' pt rig. Kiyine

NOTE. Ammoniti: Urso (C). Angoli: 0-2

35' - Jallow lancia in area di rigore Giannetti che calcia da posizione defilata, la palla termina sull'esterno della rete, dando soltanto l'illusione del gol.

30' - Kiyine ci prova con una conclusione a giro dalla sinistra, palla alta.

29' - Salernitana vicina al raddoppio: apertura di Maistro per Firenze che salta Signorini e calcia a rete, Adamonis para.

21' - VANTAGGIO SALERNITANA - Kiyine trasforma dal dischetto dopo aver centrato il palo destro.

20' - Rigore per la Salernitana: Giannetti serve Jallow che da posizione defilata calcia a rete, la palla sbatte su Maistro, poi Signorini tocca di mano. Kiyine sul dischetto.

18' - Ammonito Urso

17' - Maistro serve Lombardi che ci prova dal limite, Adamonis respinge e nega il vantaggio all'ex Venezia.

10' - Giannetti va via nello spazio, arrivato al limite dell'area di rigore prova a servire Firenze ma sbaglia la misura del passaggio.

9' - Bell'azione della Salernitana: Firenze lancia Jallow che prende il tempo alla difesa calabrese ma viene fermato per sospetta posizione di offside.

6' - Occasionissima per la Salernitana: Lombardi sfonda sulla corsia di destra, arriva sulla linea di fondo e crossa al centro ma né Jallow, né Giannetti riescono a depositare la sfera in fondo al sacco.

4' - Primo tiro dalla bandierina per il Catanzaro: cross di Di Livio, testa di Urso, palla a lato.

1' - Fischio d'inizio all'Arechi.

0' - Tutto pronto allo stadio Arechi di Salerno per il fischio d'inizio di Salernitana-Catanzaro. Gara che inizierà con qualche minuto di ritardo.

Primo vero test per la Salernitana che all'Arechi sfida il Catanzaro per il secondo turno di Coppa Italia. I granata, dopo aver disputato un precampionato sottotono, provano a iniziare con il piede giusto la stagione. Chi vince affronterà il Lecce. Confermate le anticipazioni della vigilia: Gian Piero Ventura conferma il 3-5-2, affidandosi a Jallow e Giannetti nel tandem d'attacco. Davanti a Micai spazio a Karo, Billong e al neo acquisto Jaroszynski. In mediana sarà Di Tacchio a dettare i tempi, ai suoi fianchi Firenze e Maistro con Lombardi e Kiyine sulle corsie esterne.