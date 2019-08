Auteri: «La Salernitana ha qualità e giocatori di spessore» Il tecnico del Catanzaro: «Noi meglio nel secondo tempo ma siamo ancora ad agosto»

«Abbiamo interpretato meglio il secondo tempo rispetto al primo. Non abbiamo rischiato tantissimo ma loro sono stati bravi a capitalizzare le situazioni create». Così il tecnico del Catanzaro, Gaetano Auteri al termine della sfida di Coppa Italia disputata allo stadio Arechi di Salerno e vinta 3-1 dalla Salernitana. «Sul primo gol loro hanno sfruttato una situazione sulla quale noi non abbiamo chiuso bene. Nel secondo tempo siamo un po’ cresciuti come atteggiamento di squadra ma siamo ancora ad agosto. Dobbiamo limitarci a fare le disamine che riguardano il momento attuale. Se vogliamo essere fortemente competitivi dobbiamo migliorare alcune cose perché tra quindici giorni si gioca. Queste squadre hanno molto più spessore, alla prima occasione ti castigano, ci deve servire da lezione. La Salernitana? Adesso dare giudizi è molto difficile, di certo è una squadra che ha qualità, ha giocatori di spessore, una valenza tecnica importante. È difficile dire quello che potrà fare. Il nostro mercato? Abbiamo bisogno di un centrale dietro, un calciatore davanti che abbia determinate caratteristiche e dovremo prendere un portiere perché ne abbiamo solo due».