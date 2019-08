Giannetti: «Stiamo crescendo, buona intesa con Jallow» L'attaccante della Salernitana: «Dovremo avere un'identità forte sia in casa che in trasferta»

Aspettando Alessio Cerci, ci pensa Niccolò Giannetti a trascinare la Salernitana. L’ex Cagliari contro il Catanzaro è stato assoluto protagonista e non soltanto per la doppietta messa a segno dinanzi al pubblico dell’Arechi. «Si comincia bene, siamo contenti perché la condizione sta migliorando, si vede e si è visto. Ci stiamo sforzando di mettere in pratica i concetti che ci chiede il mister durante la settimana. Stasera c’è stato un buon segnale. Il gruppo si è messo a disposizione alla grande, oggi si è vista già la differenza rispetto alle ultime uscite, ci siamo presi questa qualificazione e va bene così». Buona soprattutto la prova personale del 28enne. «Ho voglia di mettermi in discussione, sono a disposizione del mister e dei compagni ma c’è ancora da migliorare. Con Jallow piano piano stiamo migliorando l’intesa, entrambi ci sforziamo di fare quello che il mister ci chiede. Cerci è sicuramente un valore aggiunto per questa squadra, lo stiamo aspettando». Per Giannetti «la Salernitana dovrà avere un’identità forte sia in casa che in trasferta. Siamo una squadra di qualità e di esperienza, abbiamo calciatori importanti e giovani che hanno voglia di rilanciarsi e mettersi in mostra. L’obiettivo è vincere più partite possibili. Personalmente, invece, spero di fare più gol possibile, sarebbe un bel traguardo andare un doppia cifra».