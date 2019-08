Lecce-Salernitana, parte la prevendita: Tessera obbligatoria I tagliandi per la sfida del Via del Mare in vendita da domani pomeriggio

Partirà domani (martedì 13 agosto) alle 15 la vendita dei biglietti per Lecce-Salernitana, sfida valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Via del Mare. I tagliandi per il settore ospiti, come comunicato dalla società salentina, saranno acquistabili al costo di 10 euro (5 euro ridotto per Under 14, Over 65 e donne) "presso tutti i punti vendita VIVATICKET abilitati". L'acquisto online, inoltre, è momentaneamente non abilitato. "L’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti, fino a diversa comunicazione da parte dell’Osservatorio, sarà possibile solo ai titolari di Fidelity Card", la precisazione fatta dal Lecce sul proprio sito ufficiale dove sono state pubblicate anche tutte le altre modalità di vendita e i prezzi dei tagliandi.