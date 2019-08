Mercato Salernitana, per la difesa spunta Dermaku Ventura, in attesa dei rinforzi, prepara la sfida di Coppa Italia col Lecce a San Gregorio Magno

La testa è proiettata alla prossima sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Ma l’attenzione di Gian Piero Ventura è rivolta anche alle trattative di mercato intavolate dalla Salernitana per mettergli a disposizione gli ultimi due tasselli richiesti per completare l’organico. Il Ferragosto granata, dunque, viaggia su due binari paralleli. Ieri pomeriggio la squadra è tornata a San Gregorio Magno dove preparerà il terzo turno della manifestazione tricolore contro i salentini. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico ha potuto contare su tutti i calciatori, fatta eccezione per Valerio Mantovani che, fermato da un problema muscolare ancor prima del ritiro, ha svolto un lavoro atletico specifico. Ventura approfitterà degli allenamenti a San Gregorio Magno per migliorare sia la condizione atletica che gli aspetti tattici (oggi la squadra effettuerà una doppia seduta).

Ma, nel frattempo, attende buone notizie dal mercato. Il tecnico attende un rinforzo in difesa e uno a centrocampo. La nuova pista per il pacchetto arretrato - come riporta il quotidiano Il Mattino - porta a Kastriot Dermaku, calciatore acquistato dal Parma dopo la buona stagione disputata con la maglia del Cosenza. Il nodo è legato all’ingaggio del difensore ma i buoni rapporti tra la società granata e quella ducale potrebbero agevolare la trattativa. Un colpo arriverà anche in mediana. Il sogno è Mirko Valdifiori della Spal ma anche in questo caso servirebbe uno sforzo economico notevole per assicurarsi il 33enne. Più percorribile ma ugualmente interessante è la pista che porta a Grigoris Kastanos, giovane (’98) di proprietà della Juventus che lo scorso anno si è messo in mostra con la maglia della formazione Under 23.