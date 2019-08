Lecce-Salernitana, via libera anche per i non tesserati I tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Vivaticket

Trasferta libera al Via del Mare. L'ufficialità, dopo la delibera dell'Osservatorio e la riunione del Gos, è stata data dalla Salernitana sul suo sito ufficiale. A Lecce, dunque, potranno esserci anche i tifosi che non sono in possesso della Tessera del Tifoso. «Si comunica che, a seguito di quanto deliberato dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive nella riunione del 7/8 ed in riferimento alla delibera nell’odierna riunione del GOS, i tagliandi per il Settore Ospiti per la gara di Coppa Italia Lecce-Salernitana sono acquistabili presso tutti i punti vendita VIVATICKET abilitati e online su vivaticket.it indipendentemente dalla partecipazione ai programmi di fidelizzazione (non è necessaria la Tessera del Tifoso)».