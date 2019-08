Mercato in stand-by, Ventura attende due pedine: la situazione Le priorità sono un difensore e un centrocampista. Ma molto dipenderà anche dalle cessioni

Il mercato della Salernitana viaggia sottotraccia. Mentre la squadra continua a lavorare nel ritiro di San Gregorio Magno per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, la società è impegnata sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Gian Piero Ventura attende ancora due rinforzi per completare l’organico anche se non è da escludere che possa arrivare qualche pedina in più se dovesse salutare qualcuno dei calciatori che oggi fa parte del gruppo granata.

Le priorità sono un difensore e un centrocampista centrale. Per il primo ruolo l’ex ct azzurro ha espressamente richiesto Kastriot Dermaku, trasferitosi al Parma dopo l’ottima annata disputata con la maglia del Cosenza. Il calciatore si è reso protagonista di un buon pre-campionato, al punto da guadagnarsi i complimenti di Roberto D’Aversa che alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Venezia (in programma domani) non ha escluso che il calciatore possa restare. «Il lavoro settimanale è importante sempre e faccio un esempio pratico citando Dermaku: inizialmente sembrava dovesse essere qui soltanto per il ritiro e poi andare a giocare, invece si sta ritagliando la possibilità di rimanere qui e giocarsi le sue chance in Serie A». In alternativa a Dermaku, il club granata non ha accantonato la pista che porta a Slobodan Rajkovic: il serbo, svincolatosi dal Palermo, non ha convinto il Genoa che virerà su altri obiettivi. Un colpo di scena che potrebbe agevolare la Salernitana.

Varie ipotesi anche per il centrocampo dove il club granata ha messo nel mirino Mirko Valdifiori, anche in questo caso pedina richiesta espressamente da Ventura. La trattativa con la Spal è difficile ma non impossibile. Per Grigoris Kastanos, invece, si è fatto avanti il Pescara che potrebbe sfilare il talento della Juventus - che piace anche a Juve Stabia e Pisa - ai granata.

Per la mediana è stato sondato anche Mattia Maita del Catanzaro, club che avrebbe chiesto informazioni sia su Emanuele Calaiò che su Walter Lopez.