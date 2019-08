La Lazio s'inserisce per Vignato, ipotesi Salernitana? Il club biancoceleste tratta l'ingaggio del talentuoso trequartista del Chievo Verona

L’indiscrezione è stata rilanciata ieri dall'edizione nazionale del Corriere dello Sport. La Lazio si è inserita nella trattativa per assicurarsi Emanuel Vignato, 19enne italo-brasiliano di proprietà del Chievo Verona. Il giovane, considerato una promessa del calcio italiano, lo scorso anno ha collezionato 10 presenze con la maglia dei clivensi in serie A, mettendo a segno una rete proprio contro la formazione biancoceleste. Un talento (è un trequartista che può agire anche da seconda punta) che ha attirato su di sé le attenzioni anche di Barcellona, Bayern Monaco, Siviglia, Milan e Sampdoria ma il club di Claudio Lotito conta di spuntarla. I rapporti con la società di patron Luca Campedelli sono buoni, come testimoniano anche le operazioni che in questa finestra di mercato hanno portato al tesseramento sia di Sofian Kiyine (girato in prestito alla Salernitana) che di Angelo Ndreçka (che quest’anno giocherà con la Primavera di Leonardo Menichini).

Stessa sorte, dunque, potrebbe toccare anche a Vignato che è in scadenza di contratto con i veneti. Per il Corriere dello Sport “non è chiaro se l’indiscrezione sia circolata in ottica Salernitana”. Quel che è certo è che Gian Piero Ventura lo scorso anno ha avuto modo di conoscere il calciatore nel corso della sua breve esperienza in gialloblu, portandolo anche una volta in panchina in occasione della gara casalinga contro il Bologna. Nell’operazione intavolata dalla Lazio, inoltre, rientrerebbe anche il fratello Samuele, classe 2004 che entrerebbe a far parte del settore giovanile biancoceleste.

fonte foto: Instagram Vignato