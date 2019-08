Ventura: «Lecce test stimolante, andiamo a giocarcela» Coppa Italia, il tecnico della Salernitana: «Per me è un ritorno a casa, sarà una verifica»

«Quella di domani è una partita estremamente stimolante. Giochiamo contro una squadra di categoria superiore e abbiamo la possibilità di fare delle verifiche sia sul piano della condizione sia sul piano delle conoscenze tattiche in vista dell’inizio del campionato». Queste le parole di Gian Piero Ventura - pubblicate dal sito ufficiale del club granata - alla vigilia di Lecce-Salernitana. «Da un punto di vista prettamente sentimentale per me è un ritorno a casa, a Lecce ho raccolto due promozioni e lì ho ancora tanti affetti. Sarà una partita in cui c’è un passaggio di turno in palio e andiamo a giocarcela. Loro vengono da due promozioni consecutive e faccio i complimenti alla società che sta facendo un gran mercato. Sono convinto che il Lecce anche quest’anno potrà ritagliarsi il suo spazio in campionato. Di fronte ci sarà una Salernitana che è ripartita da zero e che vuole seminare in vista del futuro».