Salernitana, a Lecce per assaporare una notte da serie A Coppa Italia - I granata sfidano la formazione salentina al Via del Mare: le probabili formazioni

Ventura sembra intenzionato a cambiare una sola pedina rispetto alla formazione che domenica scorsa ha battuto il Catanzaro, conquistando il passaggio del turno in Coppa Italia. A Lecce, dove i granata vivranno una notte da serie A (12mila biglietti venduti di cui 280 a Salerno), l’ex ct della Nazionale italiana riconfermerà uomini e modulo, eccezion fatta per l’inserimento di Akpa Akpro (preferito a Maistro) nell’undici titolare. Il franco-ivoriano sette giorni fa era entrato bene in partita, servendo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo la palla del 3-0 a Giannetti. Stasera (ore 20.45) al Via del Mare è in rampa di lancio per una maglia da titolare in mediana, nel ruolo di interno destro. Ai suoi fianchi agiranno Lombardi (esterno) e Di Tacchio (centrale) con Firenze e Kiyine a completare il reparto. Nessun cambio, invece, in difesa dove Karo sarà riconfermato nel terzetto con Billong e Jaroszynski. Ventura, d’altronde, ha spiegato in modo chiaro che Migliorini e Billong sono entrambi centrali e solo in caso di emergenza giocheranno insieme. Davanti riconfermata la coppia Jallow-Giannetti che con il Catanzaro ha dimostrato di avere già una buona intesa e stasera avrà la possibilità di misurarsi contro una difesa di categoria superiore.

Dall’altra parte del campo il Lecce si schiererà con il 4-3-1-2 nel quale dovrebbe partire dal 1’ Rispoli, uno degli ultimi arrivati in Puglia. Solo panchina, invece, per Dell’Orco (trattato anche dalla Salernitana in questa finestra di mercato) e Farias. In avanti Falco agirà da trequartista alle spalle della coppia formata da Lapadula e Felici.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtidis, Majer; Falco; Lapadula, Felici. In panchina: Vigorito, Riccardi, Vera, Haye, Dumancic, Farias, Pierno, La Mantia, Dubickas, Tabanelli, Gallo, Dell’Orco. Allenatore: Liverani

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow. In panchina: Vannucchi, Russo, Carillo, Lopez, Migliorini, Maistro, Morrone, Odjer, Kalombo, Cicerelli, Calaiò, Djuric. Allenatore: Ventura

Arbitro: Abbattista di Molfetta