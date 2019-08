LIVE | Lecce-Salernitana 1-0 Coppa Italia - Confermate le anticipazioni della vigilia: Akpa Akpro preferito a Maistro

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Riccardi, Calderoni; Petriccione, Tachtidis, Majer; Falco; Lapadula, La Mantia. In panchina: Vigorito, Rossettini, Vera, Haye, Dumancic, Farias, Pierno, Felici, Dubickas, Tabanelli, Gallo, Dell’Orco. Allenatore: Liverani

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow. In panchina: Vannucchi, Russo, Carillo, Lopez, Migliorini, Maistro, Morrone, Odjer, Kalombo, Cicerelli, Calaiò, Djuric. Allenatore: Ventura

ARBITRO: Abbatista di Molfetta

RETE: 6' pt Lapadula (L)

NOTE. Angoli: 1-1

30' - Prima conclusione nello specchio della Salernitana: colpo di testa di Billong bloccato da Gabriel.

27' - Sul capovolgimento opposto Lecce pericolosissimo: Micai non riesce a trattenere il tiro-cross di Lapadula, la palla resta in area di rigore ma l'attaccante giallorosso non riesce a ribattere in rete. Nell'occasione la squadra di casa protesta per un presunto fallo.

26' - La Salernitana prova a farsi vedere nell'area di rigore giallorossa: iniziativa di Firenze, palla a Giannetti che prova la conclusione ma il tiro viene rimpallato. La sfera arriva a Kiyine che ci prova dal limite ma la palla termina a lato.

20' - Salernitana in bambola: il Lecce quando arriva nell'area di rigore granata dà sempre l'impressione di poter far male alla squadra di Ventura.

18' - Ancora Lecce vicino al raddoppio con La Mantia che colpisce di testa ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

12' - Annullato per fuorigioco il raddoppio al Lecce che aveva trovato la rete con una conclusione di La Mantia.

8' - Ancora Lecce pericoloso: La Mantia ci prova di testa, Micai salva.

6' - VANTAGGIO LECCE - Errore in fase difensiva di Billong, Lapadula approfitta dell'indecisione del difensore granata e, a tu per tu con Micai, regala il gol dell'1-0 alla formazione salentina.

2' - Ci prova ancora l'ex calciatore del Venezia ma la sua conclusione si perde alta sulla traversa. Buon avvio della formazione granata.

1' - Lombardi conquista subito un tiro dalla bandierina.

1' - Fischio d'inizio

0' - Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Lecce-Salernitana.

Confermate le anticipazioni della vigilia: per la sfida con il Lecce Ventura conferma dieci-undicesimi della squadra che ha battuto domenica scorsa il Catanzaro. L'unica novità è rappresentata dall'impiego di Akpa Akpro al posto di Maistro. La vincente di Lecce-Salernitana se la vedrà con la vincente di Spal-FeralpiSalò.