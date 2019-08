Salernitana, due giovani ceduti in serie D Antonio Russo e Carmine Iannone indosseranno rispettivamente le maglie di Marsala e Casarano

La Salernitana effettua due operazioni in uscita. Nelle scorse ore il club granata ha ceduto in prestito al Marsala il portiere Antonio Russo. Classe 2000, il ragazzo di Casoria si è trasferito in Sicilia con la formula del prestito. Nel 2017-2018 aveva già vissuto un campionato di serie D da protagonista con la maglia della Sarnese, prima dell’esperienza con la Salernitana, squadra con la quale ha collezionato diverse convocazioni in prima squadra.

Andrà a fare esperienza in serie D anche l’attaccante della Primavera, Carmine Iannone (nella foto). Cresciuto calcisticamente nel club granata, il classe 2001 avrà la possibilità di fare esperienza con la maglia del Casarano.