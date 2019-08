Campagna abbonamenti e prevendita biglietti: il dato Poco entusiasmo in vista dell'esordio di campionato della Salernitana contro il Pescara

Cresce, seppur pian piano, il numero degli abbonamenti acquistati dai tifosi della Salernitana. Nella giornata di oggi, secondo il dato fornito dal club granata, sono stati vendute 328 tessere che, aggiunte alle 1395 già vendute in precedenza, fanno arrivare il totale a quota 1778 abbonamenti. I tifosi granata interessati a sottoscrivere il carnet per assistere alle gare casalinghe della Salernitana avranno tempo fino alle 19 di venerdì.

I numeri fatti registrare fin qui testimoniano il clima che si respira all'ombra del castello d'Arechi. Lo stesso, infatti, vale anche per il dato della prevendita dei biglietti: a tre giorni dall'esordio in campionato del cavalluccio marino sono stati venduti in prevendita 1130 biglietti, di cui 102 per il settore ospiti.